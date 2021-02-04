 

Гном Гномыч испугал поклонников ужасами домашних тренировок

04.02.2021, 7:14, Разное
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Старший сын российского фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр Плющенко испугал своих поклонников сложной тренировкой. Гном Гномыч показал «ужасы» спортивной подготовки во время выполнения растяжки.
Восьмилетний Александр Плющенко решил пойти по стопам отца, начав заниматься фигурным катанием. Его мама даже завела специальный аккаунт в Instagram, где Гном Гномыч делится с поклонниками фотоснимками и видеороликами с тренировок. Но последнее занятие с хореографом Галиной многим подписчикам показалось слишком сложным.

Юный спортсмен продемонстрировал идеальную растяжку. Его тренер вытягивал ему ногу до тех пор, пока он носом не коснулся колена. При этом видно, что покрасневший Александр Плющенко испытывает дискомфорт, но продолжает выполнять все молча и целеустремленно.

Подписчики отметили, что Александр Плющенко трудяга, демонстрирующий мужество и сдержанность. Некоторые пользователи Сети позавидовали растяжке Гном Гномыча и признались, что сами бы никогда такого не смогли сделать.

Источник: slovodel.com



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