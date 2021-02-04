 

В США создали материал прочнее стали и кевлара

04.02.2021, 7:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Ученые из Массачусетского технологического университета (США) сообщили о том, что им удалось создать новый сверхпрочный материал. Он превосходит по своим качествам и сталь, и кевлар, отмечают специалисты.

В основу разработку легли кевларовые волокна. Однако в данном случае разработчик сумел изменить молекулярные связи, что позволило улучшить прочность материала.

По мнению специалистов, созданный материал можно применять для создания инновационных защитных покрытий, в том числе для бронежилетов, защитных касок и других изделий, способных защитить человека от пуль и осколков. Соответственно, заказчиками могут стать оборонное ведомство, полиция и спецслужбы. О характеристиках нового материала разработчик не сообщает.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.07 / Саакашвили: Мне нравится напор и настырность Богдана

08.07 / Байден победил на праймериз в Нью-Джерси и Делавэре

26.08 / Коровы под Челябинском напали на полицию

28.07 / В центре Киева при помощи Турции появится крупнейшая на Украине мечеть

04.07 / Полицейские уволены в США за скандальное фото на месте задержания чернокожего

14.07 / Баку заявил о гибели двух офицеров и мирного жителя в результате обстрела ВС Армении

19.07 / В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

14.07 / Глава «Аэрофлота» оценил перспективы восстановления рынка авиаперевозок России

23.07 / Honda увеличила цены на свои автомобили в России

19.10 / Иран готов выплатить одинаковые компенсации родственникам всех жертв сбитого самолета МАУ – Енин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска