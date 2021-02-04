В США создали материал прочнее стали и кевлара

04.02.2021, 7:12, Новости дня

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Ученые из Массачусетского технологического университета (США) сообщили о том, что им удалось создать новый сверхпрочный материал. Он превосходит по своим качествам и сталь, и кевлар, отмечают специалисты.

В основу разработку легли кевларовые волокна. Однако в данном случае разработчик сумел изменить молекулярные связи, что позволило улучшить прочность материала.

По мнению специалистов, созданный материал можно применять для создания инновационных защитных покрытий, в том числе для бронежилетов, защитных касок и других изделий, способных защитить человека от пуль и осколков. Соответственно, заказчиками могут стать оборонное ведомство, полиция и спецслужбы. О характеристиках нового материала разработчик не сообщает.