 

Из бутадиена создан экологически чистый пластик

04.02.2021, 7:12, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Соединенных Штатах разработан новый полимер, который ученые уже назвали экологически чистым. Для такой оценки есть две важные причины, отмечают специалисты.

Во-первых, пластик образуется при температуре всего-то 50 градусов по Цельсию, что предполагает использование меньшего, чем обычно, количества энергии. Во-вторых, проста технология переработки позволяет получить исходный материал и запускать его снова для производства того же самого полимера.

Пластик состоит из циклобутанивых звений, которые при нагревании образуются из бутадиена. Как уже было сказано выше, вещество можно преобразовывать как в одну, так и в другую сторону. Подробнее об этом можно прочитать в журнале Nature Chemistry.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.01 / “Прокуроры и детективы работают на свалку”. И.о. главы САП рассказал, как повлияло на работу антикоррупционных органов решение КСУ

15.09 / “Зачем так оголять грудь?”, “Куда уже больше откровенности”, “Богиня”. Образ Тины Кароль обсуждают в сети

07.08 / Пригожин объяснил решение российских звезд не выступать в Белоруссии перед выборами

11.10 / Северная Корея на военном параде показала новую баллистическую ракету

14.07 / США возобновят выдачу виз

17.10 / Sky News – Елизавета II впервые с начала пандемии появилась на публике вне своей резиденции, посетив лабораторию «Портон-Даун»

12.11 / Зеленский заявил, что по “11 друзьям Тупицкого” скоро примут решение

03.09 / В РФ предложили отменить транспортный налог

07.01 / Соловьев посмеялся над заявление Зеленского по поводу беспорядков в США

20.01 / Байден пересмотрит ряд указов Трампа в первый же день на посту президента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска