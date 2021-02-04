Из бутадиена создан экологически чистый пластик

04.02.2021, 7:12, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

В Соединенных Штатах разработан новый полимер, который ученые уже назвали экологически чистым. Для такой оценки есть две важные причины, отмечают специалисты.

Во-первых, пластик образуется при температуре всего-то 50 градусов по Цельсию, что предполагает использование меньшего, чем обычно, количества энергии. Во-вторых, проста технология переработки позволяет получить исходный материал и запускать его снова для производства того же самого полимера.

Пластик состоит из циклобутанивых звений, которые при нагревании образуются из бутадиена. Как уже было сказано выше, вещество можно преобразовывать как в одну, так и в другую сторону. Подробнее об этом можно прочитать в журнале Nature Chemistry.