В ЕС отреагировали на запрет оппозиционных телеканалов на Украине

04.02.2021, 6:54, Новости дня

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Евросоюз изучает последствия решения украинского президента Владимира Зеленского и СНБО о введении санкций против оппозиционных телеканалов, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Мы знаем, что 2 февраля 2020 года Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против Тараса Козака, владельца трех телеканалов («112 Украина», News One и ZIK – прим. ВЗГЛЯД). Мы оцениваем последствия этого решения», – цитирует Стано ТАСС.

Он добавил, что Евросоюз придает первостепенное значение независимости и свободе СМИ.

Во вторник телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о применении пятилетних санкций. Программы вышеперечисленных каналов теперь доступны для просмотра только на YouTube. В офисе Зеленского санкции против украинских телеканалов объяснили необходимостью противодействия «иностранной пропаганде».

Кремль осудил украинские санкции телеканалов на Украине.

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» и владелец телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK Тарас Козак заявил о беспринципном нарушении закона и превышении Зеленским полномочий президента Украины. Кроме того, в ОПЗЖ намерены инициировать процедуру импичмента президенту.