Синоптики рассказали о погоде в столице
04.02.2021, 6:54,
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Облачная погода с небольшим снегом и гололедица ожидаются в четверг в Москве и Подмосковье, сообщают синоптики.
Днем в Москве прогнозируют от одного до трех градуса мороза, вечером похолодает до минус семи градусов, в ночные часы температура составит 12-14 градусов ниже нуля, передает ТАСС.
В Подмосковье днем будет от нуля до пяти градусов мороза, вечером похолодает до минус девяти градусов, а ночью температура может опуститься до минус 17 градусов.
Кроме того, телтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в Московском регионе до 13.00 мск пятницы.
Скорость западного и северо-западного ветра может достигать 10 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 738 мм ртутного столба.
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