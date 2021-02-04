В США массово спекулируют новыми игровыми консолями PlayStation 5 и Xbox Series X

04.02.2021, 6:18, Новости дня

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Примерно 20% новых моделей игровых консолей PlayStation 5 и Xbox Series X, попавших на территорию Соединенных Штатов, оказались в руках спекулянтов и были перепроданы с огромным наваром. Об этом сообщили аналитики из компании VGC.

По их данным, официальные продажи игровых приставок этих моделей принесли около 143 миллиона американских долларов. А спекулянты сумели получить «комиссионных» более чем на 43 млн долларов. Это в три раза больше, чем составила прибыль торговых сетей.

Несмотря на то, что консоли вышли уже достаточно давно, купить их в легальных магазинах практически невозможно. На рынке создан дефицит, отмечают эксперты. Ситуацию можно оценить как провал маркетинговой политики, который привел к потерям для производителей и нанес урон их репутации.