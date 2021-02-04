Американские ученые создали прозрачную древесину

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04.02.2021, 6:18, Новости дня
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Представители Университета Мэриленда (США) объявили о создании нового материала для строительства – прозрачной древесины. Такое название он получил не случайно. В основе действительно лежит натуральное дерево, которое обрабатывают перекисью водорода, а также подвергают ультрафиолетовому облучению.

На выходе получается прозрачный материал, не только не уступающий, но и превосходящий обычное стекло по степени прозрачности.

Также прозрачная древесина обладает большей безопасностью и прочностью. Но самое главное, что материал обладает отличными теплоизолирующими качествами. Если такое «стекло» вставлять в окна домов, то расходы на их отопление резко снизятся, утверждают разработчиками.



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