 

Мнение: О лучшем и наглядном признаке скорого заката доллара США

04.02.2021, 6:08, Разное
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Да, крах американскому доллару пророчат давно, а воз и ныне там ©. Как и Владимир Ленин, вечнозелёный #доллар живее всех живых… из числа своих конкурентов. Так, во всяком случае, говорят и, возможно, думают маститые эксперты.

А как считают сами пользователи главной резервной валюты в мире?

Считается, что американцам глубоко плевать на колебания других валют к доллару. От этого его покупательная способность не меняется. И потому избавляться от банкнот с зелёными спинками никто не спешит. В теории.

Но вот на практике…

Продажи золотых инвестиционных монет #США выросли на 258% в 2020 году, в то время как спрос на серебряные монеты вырос на 28%. Об этом сообщил Монетный двор США.

В принципе, колебание спроса на золотые монеты – в России их называют инвестиционными – не редкость для Америки. Многие американцы наивно считают именно #золото настоящими деньгами. Но сейчас, когда происходит беспрецедентная накачка крупнейшей в мире экономики эмиссионными деньгами, основной мотив этого спроса кардинально поменялся. Инфляция долларовых активов объективно гонит разумных инвесторов и за физическим золотом.

То есть, в национальной валюте разуверяются всё больше рядовых американцев. Но сила доллара – в том числе доверие. Если оно пропадает, валюта превращается в зелёные бумажки.

Однако как долго просуществует глобальное #доверие американскому доллару в ситуации, когда в него не верят и сами американцы?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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