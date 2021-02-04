 

Работу Facebook ограничили в Мьянме

04.02.2021, 6:00, Новости дня
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Компания Facebook сообщила об ограничениях в работе ее услуг в Мьянме, где произошла резкая смена власти.

Представитель Facebook сообщил, что в данный момент доступ «ограничен для некоторых людей». В компании призвали власти Мьянмы «восстановить связь, чтобы люди (…) могли общаться со своими семьями и друзьями и иметь доступ к важной информации», передает ТАСС.

Напомним, президент Мьянмы Вин Мьин и глава правящей партии страны «Национальная лига за демократию» (НЛД) Аун Сан Су Чжи, являющаяся по совместительству государственным советником и главой МИД республики, были задержаны мьянманскими военными.

Власть в стране перешла в руки главнокомандующего ВС Мин Аун Хлаина, в стране введено чрезвычайное положение. В правящей партии Мьянмы заявили о попытке военного переворота.

Военные Мьянмы объявили, что после снятия чрезвычайного положения через год в стране пройдут новые выборы правительства. Также они объявили о создании нового органа власти.

США призвали военных Мьянмы освободить всех задержанных чиновников.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему мьянманские военные свергли законных лидеров страны, как события в Мьянме повлияют на международную экономику и что этот переворот значит для России.



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