 

Названы самые популярные среди россиян направления февральского отдыха

04.02.2021, 5:56, Разное
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Специалисты Tvil.ru составили список наиболее популярных среди россиян направлений путешествий в феврале. Эксперты выяснили, где граждане чаще всего бронируют отели и квартиры.

Многие туристы традиционно планируют отправиться на юг России: в Ялту, Севастополь, Сочи и Красную Поляну, но не менее популярны и зимние горнолыжные курорты: Шерегеш, Домбай и Банное. Среди российских городов в топ-10 самых популярных вошли Москва, Санкт-Петербург и Переславль-Залесский, сообщает “Общественная служба новостей”.



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