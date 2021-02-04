Завершены испытания российского электроракетного двигателя

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04.02.2021, 5:24, Новости дня
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Как стало известно, в технопарке «Слава» завершены испытания отечественного электроракетного двигателя. Они проходили около трех лет. Теперь, когда все тесты позади, можно с уверенностью сообщить о готовности агрегата.

Напомним, что данный тип ракетных двигателей может использоваться в космических аппаратах для полетов на соседние планеты. Также их можно применять для маневрирования, разгона или торможения при необходимости скорректировать движение по орбите.

Финансирование на создание электроракетного двигателя, получившего название «СуперОкс», частично взяло на себя правительство Москвы. Речь идет о получение разработчиками специального гранта и субсидий. Также создатели агрегата пользовались льготами как участники технопарка.



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