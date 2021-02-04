 

Мнение: Хоть похоже на Россию…

04.02.2021, 5:18, Разное
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Вот вчерашнее (!) видео.

Если у кого-то не открывается, попробуйте так: https://youtu.be/-bBuk8zXlbA

Думаете, это Москва, протесты против задержания Навального? Чем-то оно напоминает – наверно, прежде всего “космонавтами”.

Однако, нет, это не Москва и не Питер. Это Париж. Вчера. Антиковидные протесты – то есть протесты против антиковидных ограничений.

Из комментов французов под видео:

Вот так выглядит французская демократия или, скорее, таково истинное лицо республики.

Никогда не думал, что увижу такое насилие во Франции.

“Ясно, что мы находимся под диктатурой, скрывающей свое настоящее имя… Давайте восстанем все вместе, и мы провалим совместные планы либералов и фашистов, организующих нам коричневую чуму!”

Люди должны объединяться и защищаться это невыносимо это варварство…

Нет диктатуре! Продолжим бунтовать! – Да, – кивнул он. Насилие бесполезно. Позор тем, кто ее провоцирует.

ВСЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ ПРОТИВ САНИТАРНОЙ ДИКТАТУРЫ, ОРГАНИЗОВАННОЙ ДЛЯ УНИЧТОЖЕНИЯ НАШЕЙ НАЦИИ! ОСТОРОЖНО! ВЕЗУВИЙ ВЗОРВЕТСЯ!

Вас больше, убейте их, этих псов Макронии! Не сдавайтесь, народ, свет идет! Сила и честь всем этим людям!

И т.д.

Источник: Размышления вольного социолога



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