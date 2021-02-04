Мнение: О трёх новых обнулениях для россиян

04.02.2021, 5:14, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Умные люди предупреждали задолго до голосования на пеньках: одним только «обнулением» сроков правления для нынешнего хозяина Кремля дело не ограничится. Слишком уж заманчиво для властей одним движением руки помножить на ноль социальные обязательства, а также правовые гарантии для большинства россиян. Но не для элиты.

С тех пор при молчаливом согласии большинства обнулились налоговая и банковская тайны, права граждан при общении с полицией, тайна переписки и т.п. А значиит, новые «обнуления» не за горами.

Что ещё?

Первое, власти обнулили… инфляцию. По сообщению Росстата в среду, недельный рост цен в России неожиданно остановился после резкого скачка в декабре и январе. За неделю с 26 января по 1 февраля #инфляция впервые с сентября прошлого года оказалась нулевой.Притом что с начала года по 25 января она составила 0,8%. При сохранении этой скорости рост потребительских цен по итогам января составил бы 1%, а в годовом выражении достиг бы 5,5-5,6%. Но теперь – ещё один творческий подход к методикам – и, о-па!, чудо. Причём это означает на практике отсутствие необходимости индексировать социальные пособия и назначенные #пенсии

Второе. Обнуляются реальные располагаемые доходы. Российские власти в условиях падения доходов бюджета могут уже в ближайшем будущем снова повышать налоговую нагрузку на бизнес и граждан. Всё дело в том, что благодаря ссоре с Западом, нефтегазовые доходы бюджета скатились на уровень 2017 года, а в относительном – меньше 5% ВВП – рухнули до исторического минимума.

Третье. Обнуляются гарантии для малого бизнеса. Пропутинский Институт экономики роста им. Столыпина предложил в принципе ликвидировать ИП как форму бизнеса, оставив только юридических лиц и ИП. А всё потому, что по итогам 2020 года федеральная казна потеряла 34% нефтегазовых сборов, или 2,7 трлн руб. В номинальном эти доходы казны скатились на уровень 2017 года, а в относительном – меньше 5% ВВП – рухнули до исторического минимума. Теперь это предстоит навёрстывать, ибо элита не должна испытывать дискомфорт. Косвенно эти #налоги будут переложены на конечного потребителя – #население. А значит, его доходы вскоре тоже сильно сократятся.

Да, люди – новая #нефть… но всё же… Доколе?

—