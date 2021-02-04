Роскосмос предложил приступить к непосредственной подготовке полета людей на Луну

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04.02.2021, 5:06, Новости дня
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Роскосмос предложил Институту медико-биологических проблем РАН и Федеральному медико-биологическому агентству начать непосредственную подготовку к отправке российских космонавтов на Луну и другие тела Солнечной системы, запустив в 2024 году за пределы геомагнитного поля планеты научный аппарат с растениями и животными на борту для изучения возможности их длительного пребывания в таких условиях, сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Источник заявил, что «в рамках подготовки технологий обеспечения длительного полета человека к Луне и планетам Солнечной системы Роскосмос направил в Институт медико-биологических проблем РАН предложение переориентировать программу полета биологического научного аппарата «Бион-М» номер два, чтобы получить уникальные данные о воздействии на живые существа и организмы длительного полета за пределами геомагнитного поля и тем самым начать медико-биологическую подготовку экипажей к дальним космическим полетам», передает РИА «Новости».

Обсуждение предложения состоялось в Москве 2 февраля. Решение должно быть принято в течение месяца, сказал собеседник агентства.
Речь идет о ранее анонсированном главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным проекте «Ковчег», в рамках которого космический аппарат в 2024 году предлагается запустить на орбиту высотой 20 тыс. километров над Землей на четыре недели для исследований по космической биологии, физиологии и биотехнологии.

Из-за того, что проект отсутствует в Федеральной космической программе, предлагается изменить научные задачи запланированной ранее на 2023 год миссии «Бион-М» номер два. В рамках этой миссии животных (мыши, пресмыкающиеся, насекомые, растения и микроорганизмы) планируется отправить на месяц на высоту около 800 километров над Землей, где начинается внутренний радиационный пояс планеты.

В свою очередь на высотах выше 17 тыс. километров, куда предлагается отправить «Ковчег», располагается внешний радиационный пояс. В поясах скапливаются захваченные летящие из космоса и от Солнца тяжелые заряженные частицы, которые способны «сломать» ДНК и микроэлектронику. Таким образом, внешний и внутренний радиационные пояса, входящие в магнитосферу Земли, защищают живые организмы от космической радиации.

На данный момент нет экспериментально подтвержденных данных о том, как живые существа перенесут длительное пребывание за пределами радиационных поясов Земли. Самый длительный полет человека за пределы Земли, отсчитывая от старта до посадки, осуществил экипаж американского корабля «Аполлон-17»: астронавты провели в космическом полете и на Луне суммарно 12 с половиной суток.

Советский «Зонд-5» с черепахами на борту, которые стали первыми живыми существами, облетевшими Луну, провел в полете шесть с половиной суток. Полеты «Зонда-6» и -7 продолжались до семи дней.

Источник отметил, что переделка биоспутника «Бион-М» номер два под задачи проекта «Ковчег» технически реализуема и подтверждена Роскосмосу предприятием-разработчиком космического аппарата – Ракетно-космическим центром «Прогресс».

Запуск аппарата предлагается осуществить на новой ракете-носителе «Союз-5» в рамках ее летных испытаний», – сказал он.

Ранее стали известны сроки создания программы пилотируемого полета на Луну. Газета ВЗГЛЯД писала, что планы полета на Луну ставят Россию перед сложнейшим выбором.



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