 

Открытое горение на складе в Красноярске ликвидировали

04.02.2021, 5:06, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщили в региональном главке МЧС.

Представитель ведомства сообщил, что в 6.02 (2.02 мск) «была ликвидация открытого горения», передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске.

До этого стало известно, что в результате пожара на складе на площади 3,5 тыс. квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.10 / Медведев указал на повторение в мире сценария свержения властей под прикрытием «демократии»

23.11 / В Британии нацелились на производство 3 млрд доз вакцины от COVID-19

03.09 / В акции «Диктант Победы» приняли участие около 70 тыс. российских военных

12.12 / Pfizer получила лицензию на использование вакцины от коронавируса в США

15.07 / В Нидерландах уточнили статьи, по которым страна обратилась в ЕСПЧ с иском против России из-за крушения MH17

21.08 / Увеличилось число пострадавших при взрыве в Ярославле

21.11 / Twitter передаст Байдену аккаунт президента США в день инаугурации

28.09 / ЕС обратился к сторонам конфликта в Карабахе

16.11 / Обама назвал Путина замечательной личностью

02.01 / Прививку от коронавируса сделали более 800 тыс. россиян

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска