Открытое горение на складе в Красноярске ликвидировали
04.02.2021, 5:06,
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Пожарные ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека, сообщили в региональном главке МЧС.
Представитель ведомства сообщил, что в 6.02 (2.02 мск) «была ликвидация открытого горения», передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске.
До этого стало известно, что в результате пожара на складе на площади 3,5 тыс. квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля.
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