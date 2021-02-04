Колумбия начала переговоры о возможной покупке вакцины «Спутник V»

04.02.2021, 5:06, Новости дня

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Правительство Колумбии ведет переговоры с производителями российской вакцины от коронавируса «Спутник V» на тему возможной покупки препарата, сообщил министр здравоохранения и социальной защиты страны Фернандо Руис.

Руис сообщил, что «мы продолжаем переговоры с производителями «Спутника V», и существует возможность приобретения этой вакцины», передает ТАСС.

Он добавил, что три недели назад Богота подписала соглашение о конфиденциальности с российской стороной.

Число заразившихся коронавирусом в Колумбии достигло 2 млн 125 тыс. 622, количество летальных исходов – 54 тыс. 877. Первый случай заражения коронавирусом был выявлен в стране 6 марта 2020 года.

Ранее стало известно, что Бразилия решила закупить российскую вакцину «Спутник V». Также Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика.

Напомним, научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

Вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.