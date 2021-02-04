 

Руководитель компании Honor решил конкурировать с Apple и Huawei

04.02.2021, 4:30, Новости дня
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Глава теперь уже независимой компании Honor Чжао Мин официально заявил, что главными конкурентами для его продукции станут изделия Apple и Huawei. Напомним, что последний еще недавно был владельцем этого бренда, но вынужден был продать его под давлением наложенных санкций.

По словам генерального директора Honor, основная ставка будет сделана на выпуск высококачественных флагманских моделей. В арсенале производителя уже есть несколько версий, заслуживающих внимания. Кроме того, Honor рассчитывает на популярность своих планшетов.

Наконец, бренд будут продвигать на новые рынки. Главным из них станет Европа, где позиции Honor пока еще очень слабы. Напомним, что в последнем квартале прошлого года бывшая материнская компания Huawei сократила продажи более чем на сорок процентов.



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