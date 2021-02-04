 

Российские специалисты создали композитный кессон крыла для малой авиации

04.02.2021, 4:30, Новости дня
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Кессон крыла из уникального композитного материала представлен в России. По словам разработчика, это важный элемент самолета. В данном случае, он поможет значительно улучшить конструкцию небольших машин для малой авиации.

Разработку представили инженеры Центрального аэрогидродинамического института. К ней также приложили руку ученые из НИИ авиации имени Чаплыгина. А заказчиком выступил российский Минпромторг.

Как сообщили в пресс-службе ЦАГИ, данная разработка представлена в рамках государственной программы импортозамещения. Кессон уже прошел все испытания, в ходе которых подтверждена надежность нового материала и его улучшенные качества по сравнению с имеющимися на рынке аналогами.



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