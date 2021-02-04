 

Мнение: Есть ли жизнь после ковида

04.02.2021, 4:24, Разное
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А вот тот самый “Круглый стол” с моим участием в газете “Вечерняя Москва” с темой, которую я вынес в заголовок. Было довольно забавно, хотя ведущие, на мой взгляд, чересчур много трепались и не давали поговорить мне.

Ссылка: https://vm.ru/tv/858369-kruglyj-stol-vernutsya-k-proshloj-zhizni

Источник: Размышления вольного социолога



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