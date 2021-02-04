Видео: Импичмент Зеленского: главное

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04.02.2021, 4:12, Новости дня
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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента против президента Владимира Зеленского в связи с его решением закрыть несколько украинских телеканалов. Зеленский вынужден был пойти на такой акт цензуры из-за требований США. Но не это станет для него главной проблемой.

Теги: 

импичмент
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Украина
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Владимир Зеленский
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Дмитрий Бавырин



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