Видео: Импичмент Зеленского: главное
04.02.2021, 4:12,
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Партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» инициирует процедуру импичмента против президента Владимира Зеленского в связи с его решением закрыть несколько украинских телеканалов. Зеленский вынужден был пойти на такой акт цензуры из-за требований США. Но не это станет для него главной проблемой.
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Дмитрий Бавырин
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