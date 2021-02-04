 

В РФ запустили акцию для сближения родителей и детей

04.02.2021, 4:12, Новости дня
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Россиянам расскажут, как найти общий язык со своим ребенком, в рамках акции «Проснись, родительское сердце!», которую запустила Национальная родительская ассоциация.

«Суть нашей акции – каждому из наших единомышленников находить возможности проводить с детьми больше времени, затевать совместные простые, но очень значимые семейные дела, учиться общаться», – передает сообщение ассоциации РАПСИ.

В ассоциации считают, что причина многих детских бед – недолюбленность, критический недостаток родительского внимания.

В ходе акции пройдет обмен советами «Чем заняться с детьми?», состоится Всероссийский семейный фото-челлендж «Наша РФ вчера и сегодня», а также будет опубликована серия экспертных интервью по острым темам подросткового возраста на YouTube-канале «Семейный траблшутинг» с ведущими специалистами в области детства. Подробности акции размещены на сайте Национальной родительской ассоциации и в группах в социальных сетях.



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