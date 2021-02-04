Танк «Армата» получил разрешение на экспорт

04.02.2021, 4:12, Новости дня

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Новейший российский танк «Армата» получил экспортный паспорт, в ближайшее время его впервые представят за рубежом, сообщили в пресс-службе Рособоронэкспорта.

«На танк Т-14 «Армата» оформлен рекламный паспорт, и в ближайшее время вы увидите его зарубежный дебют», – сказали РИА «Новости» в компании.

Также в пресс-службе российского спецэкспортера также напомнили, что в 2020 году на внешний рынок была выведена новейшая колесная боевая платформа «Бумеранг».

«Армата» – единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, для уничтожения живой силы противника.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что серийные поставки новейшего танка «Армата» в российскую армию начнутся в 2021 году.

В прошлом году сообщалось, что «Армату» хотят подготовить к боям с танками будущего.