Мнение: Сексапил на фото

04.02.2021, 3:56, Разное

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Когда-то, много лет назад я обещала рассказать про сексапил на фото.

То есть: как сделать фото так, чтобы оно получилось сексапильным.

Сексапил – это сексуальная привлекательность.

Для сегодняшнего времени сексапил на фото особенно актуален и тому есть две главные причины.

1. Передоз визуальной информации в Сети и передоз фото в частности.

2. Использование различных фильтров и программ, помогающих добавить молодости, гладкости, красоты и стройности.

То и другое делает восприятие фотографий очень специфическим. В потоке бесконечных однообразных приукрашенных лиц и тел ничего уже не кажется особенным.

Кроме сексапила.

Сексапил как воспринимался, так и воспринимается: живо, остро, свежо, магнетично.

И на фоне всего остального не только не только не теряет актуальность, но и приобретает дополнительную.

Это происходит потому, что сексапил практически не распознается сознанием, он воспринимается в обход сознания, бессознательно. Примерно как гипноз.

Это вещи хоть и разные, но одного порядка.

В силу этого сексапил обладает универсальным назначением. Он воздействует на эйчаров при приеме на работе, на на чиновника в кабинете, на преподавателя на экзамене. Независимо от контекста люди чувствуют сексапил и разворачиваются в его сторону как в сторону приятного запаха или красивой музыки, не понимая почему они тянутся к этому. Они открывают этому свои границы, не осознавая, что это происходит благодаря сексапилу, приписывают другим качествам человека: он кажется более профессиональным, если речь идет о работе, или более симпатичным, если речь идет о знакомстве.

На людей противоположного пола (и на гомосексуалов своего) сексапил действует сильней, но и сексапил людей своего пола люди чувствуют тоже.

Сексапил удобен тем, что на фото он тоже виден.

Как бы ни было перегружено восприятие одинаково красивыми лицами и телами на фото, сексапил – это нечто особое, его нельзя дорисовать в программе как цвет глаз, густоту волос и гладкую кожу.

Как бессознательное человека воспринимает чужой сексапил?

Офлайн – это целая гамма сложных ощущений от восприятия облика, речи, мимики, пластики, поведения.

А на фото все сводится к восприятию образа, в котором угадывается особая пластика тела и состояние души.

Пластика тела выдает, как человек чувствует себя в своем теле, насколько свободно, легко и органично.

Хорошая пластика бывает только у спонтанных людей.

Но хороший фотограф с навыками режиссера способен воссоздать и запечатлеть пластику человека намного лучше, чем в жизни. То есть человек на фото такого фотографа будет выглядеть более спонтанным.

Не всякая спонтанность = сексапил.

Любая высокая спонтанность обладает сексапилом, но все же это разные вещи. Можно быть достаточно спонтанным, но не сексапильным. Наоборот редко, но тоже бывает.

Например, человек в движении, имеющий хорошие навыки этого движения (танцев, прыжков в высоту, игры в тенис), выглядит спонтанно, но не обязательно сексапильно.

Хохочущий от души человек почти всегда выглядит на фото довольно спонтанно, но редко сексапильно.

И наоборот. Вид сладко спящих людей имеет слабую спонтанность, но может быть сексапильным.

Если вы до сих пор плохо себе представляете, что такое спонтанность, можете считать ее синонимом непринужденной активности.

Спонтанность – запас свободной энергии. Аспонтанные люди выглядят напряженными, зажатыми, скованными, механическими, словно действуют под принуждением и по чужой инструкции. У спонтанных людей ощущается внутренний импульс и большой запас своей мотивации. Спонтанные люди не только выглядят более сильными, успешными, но еще и заразительны, рядом с ними у других тоже как будто становится больше сил, они подпитывают других своей энергией, поскольку люди обладают сильной впечатлительностью: стремлением копировать все, на чем залипает их фокус.

Сексапил – это не просто запас свободной энергии. Это запас свободной сексуальной энергии.

Я все никак не доберусь до поста о том, чем на самом деле заведует ресурс секса. Но он заведует не совокуплениями. Сексапильный человек может вообще ни с кем не совокупляться, хотя ему дастся это сложно, поскольку желающих будет много. Но сам по себе сексапил человека не имеет отношения к его желанию совокупляться. К желанию других совокупляться с ним – ДА.

Сексапил сигнализирует бессознательному противоположного пола, что вот этот конкретный человек обладает запасом сексуальной энергии и поэтому он лучше других при прочих равных. Это не значит, что он самый здоровый или самый красивый или самый умный или самый добрый, за это отвечают другие ресурсы. Поэтому выбор партнера, особенно сознательный, всегда происходит по ОЗ. Если вы можете выбирать, вы выбираете того, у кого лучше ресурсы, согласно приоритетам своим, а точнее – своей референтной группы.

Сексуальная энергия – это особая энергия и ее обычно много только у того, кто не обременен проблемами.

Точнее у того, кто умеет чувствовать себя не обремененным проблемами.

В идеале – умеет решать проблемы без чувства обременения ими.

Если вы читали книжки по этологии, даже очень хорошие, такие как у Лоренца, вам встречались описания неких альфа-самцов, которых животные сразу же опознают по особому запаху или каким-то внешним признакам и по наглому поведению. Якобы за все это отвечает сексуальный гормон тестостерон и с людьми происходит то же самое. Дальше некоторые плохие этологи делали вывод, что если вести себя как альфа-самец или даже альфа-самка, другие будут ощущать ваше превосходство и тянуться к вам посредством любви и сексуального влечения.

Это такой упрощенный взгляд на сексапил, что пересказывать это даже неловко. Многие благодаря такому упрощению отращивают короны. Женщины, желая имитировать превосходство, отращивают короны Сокровища, а мужчины – Победителей. Представьте себе людей с нулевым сексапилом, низкой спонтанностью, загруженных, скованных, которые в огромных коронах надменно взирают на людей с ОЗ выше. Это будет грустное зрелище, которое мы так часто видим в письмах.

В реальности существует сексуальная энергия, которая хоть и не слишком отличается от энергии всех других ресурсов, имеет специфику. Улавливая признаки этой энергии в противоположном поле, люди оживляются и реагируют так, как голодный или скупо питающийся человек реагировал бы на запах жареного мяса или печеного сладкого теста. Сексуальный ресурс совсем не случайно связан с ресурсом экономики. Примерно так же люди реагируют на признак того, что у человека много денег. Некоторые этологи потому и запутались в альфа-самцах, что не могли определить, альфа-самец – это самый богатый мужчина или самый сексуальный. В том и другом случае человек вызывает влечение противоположного пола и зависть своего. Разница между влечением и завистью не существенна. Если есть надежда приблизить привлекательного человека, получается влечение, если надежды нет, получается зависть.

Бессознательное людей путает богатство и сексапил, то и другое им кажется признаком везенья, богоизбранности, успешности. При этом сексапильный человек может быть совсем беден, а богатый человек совсем не сексапилен. Почему происходит такая путаница на уровне бессознательного, я обязательно скоро расскажу, но то и другое показывает, что человек очень хорошо адаптирован к среде, лучше других.

Хотя сексапил улавливается только бессознательным, у него есть определенные внешние признаки.

Главный признак сексапила – уверенный взгляд. Не просто уверенный, а абсолютно уверенный.

Ноль тревожности должно быть в таком взгляде. Не мало, а ноль.

Когда люди в короне пытаются изобразить во взгляде превосходство, они демонстрируют свою неуверенность.

Уверенный взгляд – это очень спокойный взгляд, не навязывающий никому превосходства, не нуждающийся в превосходстве.

Не имеет значения пол и гендер, и у мужчин и у женщин сексапил воспринимается через уверенный взгляд.

Как правило, такой взгляд выглядит смеющимся и довольно мягким, поскольку человеку, которого по-настоящему ничего не тревожит, довольно смешно смотреть на большую часть вещей, но смешно безо всякого сарказма, ведь ему не от кого защищаться.

Нельзя путать спокойный взгляд с потухшим, как нельзя путать расслабленность с вялостью.

Во взгляде должна быть энергия, удовольствие от жизни и живой интерес к жизни.

Глаза – это зеркало души, и по взгляду люди сразу же определяют ваше состояние и настроение, даже если никогда не могут этот осознать и сформулировать. Просто определяют и формируют свое отношение к вам. А потом объясняют это свое отношение чем угодно, но все это только версии их сознания по поводу реакции бессознательного.

Чем меньше в вас сексапила, тем более проблемной и тяжелой кажется ваша жизнь. Разве удивительно, что люди сто раз подумают, быть ли с вами рядом? Они опасаются разделить с вами тяжкую ношу. Им и своей хватает.

Поза на сексапильном фото, выражение лица сообщают то же самое: человек уверен, доволен собой и жизнью, спокоен, ему весело и однозначно легко.

Он не обременен ничем, но ему интересно многое. У него все основное есть, но будет еще больше. Ноль ЗВ и это очень важно.

Фото на паспорт почти никогда не бывает сексапильным, разве что у человека такой сексапил, что его ничем не скрыть. В фото на паспорт человек выполняет приказ фотографа – серьезно смотреть в объектив, поэтому у большинства такие протокольные лица.

А вот динамичные фото, когда человек оборачивается, прыгает, машет рукой, что-то рассказывает, смеется, куда чаще бывают сексапильны.

Для сексапильного фото большое значение имеет фон и антураж.

Если на фото есть что-то, чем вы хотя бы косвенно хвастаетесь, всерьез кичитесь, выставляете напоказ, ваше фото лишено сексапила. Даже если в жизни сексапила вам хватает, на таком фото его будет меньше. Вы можете быть красивы, но без сексапила.

Не должно быть ничего, показывающего, что вы нуждаетесь в оценке или одобрении.

Селфи обычно не сексапильны. Только фото, сделанные кем-то и как бы врасплох.

Фотосессии не сексапильны. Разве только такие, где не видно сессии и есть спонтанность.

Не позируйте натужно для фото, если хотите выглядеть на нем сексапильно.

Не показывайте гламурные места, где вы побывали.

Не наряжайтесь специально. Будьте небрежны. С ног до головы.

Пусть не будет строгой симметрии лица, можно прищурить один глаз, наклонить голову, но только не делайте это натужно, это еще хуже, чем фото на паспорт.

Губы вытянутые уточкой не сексапильны. Так же как ваши фото, где вы демонстрируете свои бицепсы или свой автомобиль.

На фото должна быть ваша легкость и драйв, именно это говорит бессознательному людей о вашем сексапиле.

Улыбки чаще всего более сексапильней, чем строгие лица, но это не обязательно. Улыбки тоже бывают разные, бывают заискивающие, ищущие одобрения или искусственные, натянутые или надменные. Спонтанная улыбка – целое искусство.

Не прячьте половину лица или фигуры, словно стараетесь скрыть недостатки, держитесь открыто. Не обнажайте высушенный торс, втянув живот, вы не на соревнованиях бодибилдеров, не выставляйте вперед ножку, вы не на конкурсе Мисс Провинция. Вы должны держаться так, будто для вас не имеют значения никакие социальные бонусы, у вас и так всего хватает. Но не демонстрируйте, что вы этакий бунтарь, это сразу выдает в вас недовольное всем существо с кучей проблем.

Человек с большим запасом спонтанности чувствует себя прекрасно сейчас, а не в воображаемом завтра.

Сексапил на фото – это парадокс: демонстрация, что вы ничего не хотите демонстрировать, но все-таки демонстрируете себя

Попробуете показать в комментариях сексапильные фото?

Можно любые, актеров и даже свои, где вам кажется есть сексапил.

Но публикуйте с описаниями, почему на фото сексапил на ваш взгляд.

И комментируйте друг друга.