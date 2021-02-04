Huawei готовит к презентации смартфон з гибким экраном

04.02.2021, 3:36, Новости дня

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Китайская компания Huawei представит вскоре новую модель своего смартфона Mate X2, которая получит гибкий экран. Об этом сообщают профильные СМИ со ссылкой на руководителя департамента мобильных гаджетов компании с красноречивым именем Брюс Ли.

По словам менеджера, новое устройство получит современный процессор Kirin 9000 и четырехмодульную видеокамеру на 50 мегапикселей.

Однако главной особенностью смартфона будет гибкая матрица экрана, благодаря которой в разложенном состоянии диагональ составит 8,01 дюйма. Размер диагонали внешнего экрана – 6,45 дюйма. Разрешение картинки на гибком экране составит 2480 на 2220 пикселей. Презентация устройства ожидается 22 февраля сего года.