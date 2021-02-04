Компания Caviar намерена выпустить «драгоценный» кнопочный телефон

04.02.2021, 3:36, Новости дня

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Телефон Vertu, в котором будет обеспечено выполнение только простых функций, а вместо привычного сенсорного экрана установлены кнопки, представят в компании Caviar. Впрочем, стоимость мобильника составит целую тысячу долларов, если речь идет об особой версии Origin.

Несмотря на техническую простоту, производитель решил выпустить гаджет в дорогом оформлении. Над внешним видом поработал известный дизайнер, корпус сделан из дорогих материалов и украшен как настоящее ювелирное изделие.

При этом производитель позаботился о высокой степени безопасности и хорошей защите персональных данных владельцев нового гаджета. Кстати, его работа обеспечена самой обыкновенной операционной системой Android.