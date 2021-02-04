 

Мнение: СНВ-3 официально продлен на 5 лет

04.02.2021, 3:34, Разное
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Сегодня официально продлили СНВ-3. РФ и США обменялись соответствующими документами.

1. Договор пролонгирован на 5 лет, после чего у сторон будет возможность в таком же ключе продлить его еще на 5 лет.
2. Договор продлен на прежних условиях, без каких-либо изменений. Выдвигаемые Трампом к РФ условия, Вашингтон убрал.
3. Все сохраняющиеся претензии друг к другу будут обсуждаться уже на фоне действующего договора и не повлияют на него.
4. РФ на фоне пролонгации СНВ-3 забросила в Вашингтон удочку на тему возвращения США в Договор по Открытому Небу.
5. США заявили, что у них есть по ДОН претензии к РФ, но возможность возвращения к отмененному договору они рассмотрят.

В целом, стороны демонстрируют нежелание переходить к неконтролируемой гонке ракетно-ядерных вооружений, удовлетворяясь текущим форматом, который дает возможности активно развивать те типы вооружений, которые не подпадают под СНВ-3. В первую очередь это касается гиперзвукового оружия и беспилотных машин.

Попутно США продолжают курс на откат действий Трампа во внешней политике.

Источник: Colonel Cassad



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