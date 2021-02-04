Мнение: Истощение Сапожника

04.02.2021, 3:30, Разное

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Человек с надписью “Атлет”

Закончил читать очередную умную книжку про похудение (как вы понимаете, для меня эта проблема актуальна) – и вроде бы наконец обрел инсайт. Все-таки, я вам доложу, с университетским образованием стыдно быть толстым. Непонятно, зачем вообще было учиться в лучшем вузе страны, если в итоге ты даже не можешь справиться с собственным организмом – и это при сегодняшнем изобилии информации! До сих пор я все ж, надо признаться, блуждал в трех соснах, повторяя все наиболее характерные ошибки нашего брата-толстяка.

И, наконец, догадался. Об этом, впрочем, позже.

Как вообще люди худеют? Методов я насчитал примерно три:

1. При помощи диет.

2. При помощи физических упражнений.

3. При помощи химических веществ.

Про диеты хорошо сказано в последней прочитанной мной книге: «Все диеты одинаково результативны. Все диеты одинаково бессмысленны». То есть скинуть вес можно, в сущности, на любой диете – и также неизбежно потом набрать те же килограммы обратно, причем зачастую, как в том анекдоте про тараканов, «они возвращаются не одни, а с друзьями».

Впрочем, сброс веса через физические упражнения логически еще более нелеп. Сразу вспоминаются всякие телевизионные шоу – когда продюсеры набирают целые команды жутких толстяков, приставляют к ним «опытных инструкторов по физподготовке», и те потом месяцами заставляют несчастных бегать, отжиматься и выгибаться во все стороны по 8 часов в день, все это на камеры. Те, которые выдерживают издевательства до конца, в конце концов даже действительно худеют – но остается вопрос: а что, они теперь собираются всю жизнь вот так корячиться на тренажерах и беговых дорожках по несколько часов в день?

На этом обычно все подобные героические эпопеи и заканчиваются: за полгода сбросил, потом за следующие полгода набрал обратно «с походом», ибо подвиг, что ни говори, не может превратиться в рутину. Однако, я смотрю, большинство специалистов в последних книгах уже прямо пишут, что физические упражнения в принципе не могут выступать как средства похудения, они, мол, «не по этому делу» – но народ нет, народ верит, надеется, пыхтит в спортзалах…

Про химвещества – дело еще забавнее, так как это и вовсе самое откровенное воплощение наивно-детской мечты любого толстяка или толстухи: «А что бы мне еще такого СЪЕСТЬ, но чтобы похудеть?» Абсурдность самой постановки вопроса нашего брата/сестру ни разу не смущает. Это я тоже все проходил, еще начиная с приснопамятного «Гербалайфа» (кстати, где он?) – конечно, хорошо, что всё в лайт-режиме. Но насчет химвеществ очень хорошую прививку обществу сделал известный юморист Роман Трахтенберг: человек на препаратах скинул 32 кг чуть ли не за 2 месяца, но на гребне успеха внезапно умер в 41 год. Бывает, но мы так не хотим.

Ах, да, чуть не забыл про четвертый способ, самый «народный»: операция. Казалось бы, это вообще первое, что приходит в голову: если у тебя живот и вообще лишний жир – почему бы его просто не отрезать? Ведь хирургия в наши дни творит чудеса!

Хотя обсуждать такой «вариант» даже не хочется – поскольку, на мой взгляд, за такими попытками кроются уж совсем явные суицидальные мотивы. Медицина знает настолько мало, а организм так многофукционален, что, отрезая у себя «лишнее», ты неизбежно отрежешь и нечто НУЖНОЕ, не говоря уж о том, что любая операция – для тела огромный стресс, а точнее – дистресс, то есть катастрофический, неправильный стресс. Нет-нет, эту чушь мы и рассматривать не будем. Тело человека, как сказал кто-то, кажется, Леонардо – это храм. И не нужно туда лезть ни грязными, ни даже чистыми руками.

Из последних «историй похудения» прежде всего вспоминается кейс бывшего жжиста, а ныне фейсбучника Ильи Переседова, который он нынче вовсю пиарит: действительно, Илья весил не так давно под полтора центнера, был обрюзглым и перманентно хворым – но в какой-то момент «взял себя в руки», бросил дела и сообщил, что «решил спасать себя». «Спасение себя» заняло у него полтора года, и он его довольно красочно описывает – правда, постоянно упирая на то, что, дескать, похудение «стоило ему очень много», что «этим пришлось заниматься постоянно», что он «даже уехал чуть ли не на год в Таиланд», где «без помех», через упражнения и особую диету, все-таки понемногу добился настоящего прогресса: скинул чуть ли не 60 кг, стал строен и поджар (все фото «до» и «после» в его блоге прилагаются; и да – они впечатляют).

А, если уж переходить к делу, проблема для меня насущная. На сегодня вес – 140 кг. Самочувствие – большую часть времени отвратное, временами переходящее в предсмертное. Дыхание – как будто все-таки переболел ковидом и потерял не менее 30% легких. Давление – ну нафиг, даже не меряю, чтобы лишний раз не расстраиваться. Даже сон – уж на что был всегда мой козырь, спал как сурок – и тот стал каким-то вовсе уж сумасшедшим по приходу и уходу (он это делает когда вздумается).

В общем я, как говорится, открыт для экспериментов. И, главное, я уже знаю, что делать.

И сразу хочу сказать, что метода Переседова мне определенно не подходит. Она вообще мне сразу не понравилась: что это такое – взять да выделить «на похудение» аж полтора года жизни?? Да еще переться в Таиланд – это еще зачем? Не слишком ли жирно это всё? Сам Переседов уверяет, что все это нужно – дескать, только полное прилежание и усердие, полная отдача – могут принести успех. А еще – много вложений: опять же, по мнению Ильи, без больших вложений о реальном похудении (деньги нужны, в частности, на закупку «хороших продуктов») можно даже не мечтать.

Нет. Мой метод – это, можно сказать, анти-Переседов: никаких вложений, никакого Таиланда и вообще – минимум выпендрежа. Физические упражнения – отметаем, к диетам я в принципе отношусь отрицательно; например, я не пойму – как это, не есть сахара? СОВСЕМ?? Но я же люблю сладкое, ироды! Да, я уже лет 10 как полностью охладел к любой сладкой газировке («напиток, который убил Америку») и ее пить меня не тянет вовсе – но пирожные? Тортики?!

В общем, к ограничениям по типу «диета» я тоже не готов.

А задача ставим такие: через полгода скинуть килограмм 20-30 (ну, это в принципе не фокус – любая диета, если, конечно, ее соблюдать, принесет подобный эффект). За следующие полгода – еще где-то столько же, ну и, в принципе, хватит. Обратно – НЕ НАБИРАТЬ.

Задача амбициозная, но, на мой взгляд, выполнимая. Химвеществ по примеру Трахтенберга принимать не планирую, но, конечно, повторить его судьбу шансы все равно есть – что-то уж слишком дело запущено. Впрочем, риски в пределах нормы.

А о самой методике пока не скажу – чтобы раньше времени ее не дискредитировать. Будем держать интригу! Подробности – в этом ЖЖ. Как говорится – подписывайтесь и ставьте лайки. Истощение Сапожника началось!