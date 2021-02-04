 

Вылетевший из Хабаровска самолет экстренно сел на Сахалине

04.02.2021, 3:18, Новости дня
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Пассажирский самолет Airbus А-319, вылетевший из Хабаровска, экстренно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Во время полета в кабине пилота произошло задымление, сообщили в пресс-службе аэропорта областного центра.

«Через 20 минут после вылета самолета из Хабаровска [в Южно-Сахалинск] произошло задымление в кабине пилота. Командир воздушного судна уведомил ответственные службы. По сигналу тревоги были собраны аварийно-спасательные расчеты в аэропорту Южно-Сахалинска», – сообщили ТАСС в пресс-службе. Самолет экстренно сел в Южно-Сахалинске.

Отмечается, что в полете экипаж самостоятельно боролся с задымлением, которое удалось ликвидировать. Посадка в Южно-Сахалинске прошла благополучно, пострадавших нет. 

Ранее пассажирский самолет Airbus А-320, направлявшийся из Москвы в Салехард, совершил аварийную посадку в аэропорту Пулково из-за технической неисправности. 



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