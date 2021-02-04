 

ВОЗ дала совет россиянам на фоне спада заболеваемости COVID-19

04.02.2021, 3:18, Новости дня
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Россиянам не стоит расслабляться и пренебрегать мерами профилактики COVID-19 на фоне снижения заболеваемости коронавирусом, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович.

«Когда начинается спад случаев, очень важно, чтобы делалась оценка рисков. <…> РФ большая, так что невозможно сказать, что везде будет одинаково. Тренд очень хороший, но нужно быть и далее осторожным. И если что-то поменяется, то сразу применять меры. Должна быть гибкая система», – сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Вуйнович подчеркнула, что меры профилактики – масочный режим, проветривание, гигиена – должны соблюдать подавляющее большинство людей. В данной ситуации важно снизить число зараженных практически до нуля и быть очень осторожным. «Но и при этом уровне не надо расслабляться», – добавила она.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альштейн сообщил газете ВЗГЛЯД, что третья волна COVID-19 если и наступит, то не этой весной, а только осенью 2021 года. 

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в РФ наблюдается тренд на снижение заболеваемости коронавирусом, что можно заметить по осенним показателям.



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