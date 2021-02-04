 

Мнение: Уязвимость

04.02.2021, 2:56, Разное
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Масштабные задержания внезапно обнаружили критическую уязвимость машины террора – недостаточную ёмкость полицейских «обезьянников». Две тысячи схваченных в Москве, полторы тысячи в Петербурге – и система коллапсирует. Отсюда и содержание схваченных в автозаках. Просто некуда их девать.

Кроме того, избыточно либеральная и переутяжеленная процедурами система судопроизводства тоже (как выяснилось) имеет недостаточную проходимость.

Удивительно, конечно: это здравоохранение кромсали и оптимизировали, что и стало причиной катастрофы 20 года. Но уж для столь важной области, как террор против народа, могли бы и не пожалеть.

Выход, впрочем, известен: в экстренных ситуациях – стадион, а более системно – давно и хорошо зарекомендовавшую себя систему концлагерей. Уж если фашизм – то по-взрослому.

Правда, есть опасения, что украдут и тут. Эти крадут вообще всё.

С судебной системой тоже понятно: упрощенное судопроизводство и делегирование функций суда непосредственно в подразделения путинского СС.

Кстати говоря, это даже нельзя назвать стёбом. Проблема очевидна, а потому ее будут решать. Тупо и в лоб, а потому крайне неэффективно – все, как всегда. Но какие варианты у них есть?

Источник: Эль Мюрид



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