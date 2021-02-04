Власти Кузбасса наградили росгвардейцев после акций 23 и 31 января

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04.02.2021, 2:48, Разное
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Их имена и лица скрыли.

После протестных акций 23 и 31 января парламент Кузбасса отметил благодарственными письмами пятерых сотрудников Росгвардии за «большой личный вклад» в обеспечение охраны общественного порядка. О награждении отчиталась пресс-служба парламента.

При этом имена награжденных чиновники решили скрыть.

«К сожалению, мы не можем назвать славные имена этих пяти ребят. Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение», — сказал председатель парламента Вячеслав Петров.

На опубликованной фотографии лица награжденных скрыты, отмечает «Тайга.Инфо».

Акции 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального прошли по всей РФ — от Владивостока до Калининграда. По оценкам NGS.42, в Кемерово на центральную площадь вышли несколько сотен человек, некоторых задержали.

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Источник: Новая газета



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