Власти Кузбасса наградили росгвардейцев после акций 23 и 31 января
04.02.2021, 2:48,
Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Их имена и лица скрыли.
После протестных акций 23 и 31 января парламент Кузбасса отметил благодарственными письмами пятерых сотрудников Росгвардии за «большой личный вклад» в обеспечение охраны общественного порядка. О награждении отчиталась пресс-служба парламента.
При этом имена награжденных чиновники решили скрыть.
«К сожалению, мы не можем назвать славные имена этих пяти ребят. Скажу лишь, что компетентные, отлично подготовленные полицейские, с честью выполняющие возложенные на них задачи, вызывают огромное уважение», — сказал председатель парламента Вячеслав Петров.
На опубликованной фотографии лица награжденных скрыты, отмечает «Тайга.Инфо».
Акции 23 и 31 января в поддержку Алексея Навального прошли по всей РФ — от Владивостока до Калининграда. По оценкам NGS.42, в Кемерово на центральную площадь вышли несколько сотен человек, некоторых задержали.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПосадка, за которой следил весь мир. Иностранные СМИ — о решении суда отправить Алексея Навального в колонию: ОБЛОЖКИ
—
Источник: Новая газета
Смотреть комментарии → Комментариев нет