Фитнес-тренер случайно сняла военный переворот в Мьянме на видео. Оно стало вирусным

04.02.2021, 2:38, Новости дня

1 февраля фитнес-инструктор Кхин Хнин Вай из Мьянмы опубликовала в Facebook видео, на котором она проводит тренировку.

На фоне тренирующейся женщины видна колонна бронетехники и автомобилей полиции, видео было записано у дороги, ведущей к парламенту Мьянмы.

Во время тренировки Кхин военные совершили переворот, сообщает “ВВС News Україна”. Через несколько часов после съемки этого видео военные объявили о введении чрезвычайного положения и обвинили лауреата Нобелевской премии мира и лидера правящей партии “Национальная лига за демократию” (НЛД) Аун Сан Су Чжи в фальсификации парламентских выборов 2020 года.

Публикация Кхин стала вирусной в Facebook, многие пользователи прокомментировали сюрреалистический контраст между танцем и действиями военных.

Инструктор рассказала, что 11 месяцев на этом месте проводила тренировки. Кхин отметила, что у парламента и раньше появлялась военная техника и полиция.

Видео с инструктором из Мьянмы стали массово распространять в соцсетях, пишет ВВС. Более 20 млн просмотров оно набрало в сообщении Адиты Раджа Каула в Twitter.

“Женщина проводила обычный урок аэробики на открытом воздухе, не подозревая, что в городе произошел переворот”, – написал Каул.

A woman did her regular aerobics class out in open without realizing that a coup was taking place in #Myanmar. A Military convoy reaching the parliament can be seen behind the woman as she performs aerobics. Incredible! pic.twitter.com/gRnQkMshDe

— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) February 1, 2021

Военные в Мьянме 1 февраля отстранили от власти правительство Аун Сан Су Чжи и задержали других руководителей НЛД и членов правительства. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил обеспокоенность произошедшим в Мьянме. Он назвал переворот серьезным ударом по демократическим реформам в стране. Вашингтон заявил о пересмотре санкционного режима против Мьянмы из-за военного переворота.

