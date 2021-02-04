Полиция задержала подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии в Москве

04.02.2021, 2:24, Новости дня

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Московские полицейские задержали подозреваемого в поджоге служебного автомобиля Росгвардии на несогласованной акции 31 января, сообщили в ГУ МВД столицы.

«Он подозревается в том, что 31 января во время проведения несогласованного публичного мероприятия в центральной части города поджег колесо служебного автомобиля Росгвардии», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Отмечается, что в результате поджога никто не пострадал, возгорание быстро локализовали. Задержанному 26 лет. Следователи следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

Ранее был задержан распыливший баллончик в лицо сотруднику Росгвардии на несанкционированной акции в Москве 31 января молодой человек.

Вторая волна незаконных протестов прошла в воскресенье, 31 января, и обернулась новыми столкновениями с силовиками, задержаниями нарушителей и возбуждением уголовных дел. При этом ранее общественники отметили снижение активности на акциях протеста в России.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему численность воскресных митингов оказалась значительно меньше той, на которую рассчитывали организаторы.