Бразилия решила закупить российскую вакцину «Спутник V»

04.02.2021, 2:24, Новости дня

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Министерство здравоохранения Бразилии готово приобрести партии российской вакцины от коронавируса «Спутник V» и индийского препарата Covaxin для дальнейшего использования в рамках национальной программы иммунизации населения.

«Решение о продолжении переговоров принято после того, как Национальное агентство по санитарному надзору утвердило новый протокол, в соответствии с которым упрощается процесс предоставления разрешения на экстренное временное использование вакцин в условиях ЧС, отменяется требование о проведении третьей фазы клинических испытаний. Министерство рассчитывает получить препараты в феврале», – говорится в документе, передает ТАСС.

Научный журнал Lancet во вторник опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

В среду стало известно, что Минздрав Никарагуа зарегистрировал «Спутник V». Центральноамериканское государство стало 18-й страной в мире, одобрившей применение вакцины. Ранее в тот же день препарат зарегистрировала Мексика. К этому моменту вакцину на законных основаниях уже применяют: в России, Белоруссии, Сербии, Аргентине, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае, Туркмении, Венгрии, ОАЭ, Иране, Гвинее, Тунисе и Армении. Также сообщается о скорой регистрации «Спутника V» в Индии.