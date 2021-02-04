 

Найдены тела пропавших при тушении склада в Красноярске пожарных

04.02.2021, 2:24, Новости дня
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Спасатели нашли тела пожарных, погибших при тушении возгорания на складе автозапчастей в Красноярске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Найдены тела пожарных, погибших при исполнении служебного долга», – приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

По данным МЧС, среди погибших пожарных – 46-летний Жалнерчик Анатолий, 45-летний Пузырев Алексей и 27-летний Рябцев Максим. Глава МЧС РФ Евгений Зиничев выразил соболезнования родным и близким погибших пожарных.

Напомним, в результате пожара на складе на площади 3,5 тысячи квадратных метров на улице Калинина в Красноярске обрушилась кровля. По данным СК, погиб рабочий, также сообщалось о гибели троих пожарных, пропавших при тушении горящего склада. 



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