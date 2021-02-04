 

Китайские военные: каждый пятый подводник в Южно-Китайском море имеет проблемы с психическим здоровьем, говорится в исследовании

04.02.2021, 1:58, Разное
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  • Возможно, виноваты участившиеся военные  маневры  и длительные периоды изоляции, считают исследователи из Военно-морского медицинского университета.

  • В ходе  исследования  было  опрошено более 500 военнослужащих мужского пола, работающих в спорном регионе

Simone McCarthy  Published: 31 Jan, 2021

Согласно новому исследованию, китайские подводники, работающие в Южно-Китайском море, испытывают проблемы с психическим здоровьем. Фото: AFP

Согласно новому исследованию, каждый пятый моряк-мужчина, служащий  в   подводных силах  Китая в Южно-Китайское море, испытывают проблемы с психическим здоровьем.

Исследование Военно-морским  медицинским  университетом  в Шанхае более 500 военнослужащих и офицеров –  подводников  претендует  быть первым в своем роде, направленным  на  то  чтобы определить  психологические проблемы, с которыми сталкиваются военные  развернутые  в  этой спорной  акватории.

На основании их ответов на анкету самооценки было установлено, что 21 процент респондентов страдают, в той или иной степени,  психическими  расстройствами.

Подводники также получили более высокие баллы по показателям тревожности и наличию параноидальных идей – мышления, в котором преобладает подозрительность  или навязчивый преследующий контент, – чем в среднем по всем китайским  вооруженным  силам.

Полученные данные свидетельствуют о том, что подводники «подвержены более высокому риску и имеют более серьезные психологические проблемы», – заявили исследователи в отчете, опубликованном в этом месяце в журнале «Военная медицина» , выпускаемом Обществом федеральных медицинских работников США.

В исследовании говорится, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины проблем с психическим здоровьем, и что стратегическое значение моря для Китая, вероятно, будет одним из факторов, способствующих  возникновению  таких  проблем.

«Мы предполагаем, что это может быть связано, с одной стороны, с увеличением количества военных маневров на юге Китая в последние годы, которые могут включать от 60 до 90 дней подводного плавания», – заявили исследователи.

«С другой стороны, физически недружелюбная среда означает, что подводники не только живут в изолированной, постоянно закрытой среде, но и спят в каютах  с   чрезмерным  уровнем  шума».

Исследование также показало, что моряки служащие на атомных  подводных  лодках чаще испытывали психологические проблемы, чем их коллеги на традиционных судах, то  же  самое относится к тем кто  имеет  университетское образование.

Что касается последнего, исследователи заявили, что  замкнутое пространство подводной лодки  может «не отвечать рабочим требованиям высокообразованного персонала, стремящегося к свободе и интеграции в общество».

В исследовании говорится, что необходимы дополнительные исследования, чтобы понять причины проблем с психическим здоровьем подводников. Фото: AFP

Несмотря на свои выводы, исследователи заявили, что открытие, что 21 процент подводников испытывают проблемы с психическим здоровьем, не сильно отличается от исследования 2005 года, которое показало, что у 18 процентов всех китайских военных-мужчин были такие проблемы.

Но более высокие баллы по некоторым симптомам и общая оценка подчеркнули уязвимость подводников Южно-Китайского моря и предоставили военным базу для разработки  мероприятий  по улучшению  психического здоровья в этой  группе   военнослужащих,   сказали они.

Пекин считает почти все Южно-Китайское море своей суверенной территорией, но Бруней, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Тайвань и Вьетнам   имеют конкурирующие претензии.

Чтобы подкрепить свои заявления, Пекин увеличил свое военное присутствие в  этом  водном  бассейне, создав базы и организовав регулярное морское патрулирование.

Управление военно-морской разведки США заявило в отчете, опубликованном в марте, что ожидает, что флот китайских атомных подводных лодок вырастет с семи в прошлом году и пяти в 2000 году,  до 13 АПЛ к 2030 году.



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