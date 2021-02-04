 

Витренко попытаются в третий раз назначить министром энергетики – Корниенко

04.02.2021, 1:44, Новости дня
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Кандидатуру Юрия Витренко попытаются в третий раз назначить на должность вице-премьер-министра – министра энергетики. Об этом заявил первый заместитель председателя фракции “Слуга народа” Александра Корниенко в эфире программы “Хард с Влащенко”, видео опубликовано на YouTube-канале.

“Думаю, с высокой вероятностью будет третье голосование. На этой пленарной неделе точно не будет, а в начале следующей теоретически может быть, если мы заново пройдем все процедуры”, – сказал он.

Корниенко уточнил, что процедуры предусматривают вынесение вопроса о назначении Витренко на обсуждение фракции с последующим сбором подписей.

Он также отметил, что по итогам двух голосований стало понятно, что силами одной только фракции “Слуга народа” поддержать назначение не получается, а значит, нужна будет поддержка других народных депутатов.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков также сообщал, что не исключает еще одного внесения кандидатуры Витренко на должность министра энергетики.

Рада на заседаниях 17 декабря 2020-го и 28 января 2021-го дважды провалила назначение Витренко министром энергетики.

Сам спикер заявил, что не голосовал за Витренко из-за его многомиллионных премий.

Витренко в 2018–2020 годах был исполнительным директором “Нафтогазу”. Принимал участие в Стокгольмском арбитраже, который удовлетворил требования Украины в спорах с “Газпромом” о закупке и транзите российского газа. Он завершил работу в компании в июле 2020-го.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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