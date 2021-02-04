Комитет Рады одобрил переименование поселка Новгородское в Донецкой области в Нью-Йорк

04.02.2021, 1:44, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Комитет Рады по вопросам организации государственной власти 3 февраля рекомендовал Верховной Раде одобрить переименование поселка городского типа Новгородское Бахмутского района Донецкой области в Нью-Йорк. Заседание комитета транслировалось в YouTube.

По словам депутата от “Слуги народа” Виталия Безгина, Нью-Йорк – это историческое название поселка. Он также отметил, что Институт национальной памяти поддерживает такую инициативу.

На заседании выступила представительница общины Новгородского Кристина Шевченко. Она отметила, что поселок был Нью-Йорком до 1951 года. Но советская власть во время холодной войны решила сменить название поселка на Новгородское, поскольку прежнее “не очень-то по-русски звучало” и было созвучно с американским Нью-Йорком.

Фото: etnodon.com

После выступления Шевченко нардепы провели голосование. “За” переименование проголосовали 18 депутатов, “против” – 0. Следовательно, вопрос будет вынесен на заседание парламента с рекомендацией комитета поддержать переименование.

По данным исторического проекта “Этнографический Донбасс”, населенный пункт был основан немцами в 1877 году. По одной из версий, название поселок получил после того, как владелец паровой мельницы Унгер посетил Нью-Йорк в США и, находясь под впечатлением от поездки, предложил так же назвать поселок. По другой версии, такое название предложил промышленник Яков Нибур, который был женат на американке.

В Верховную Раду прошлого созыва дважды подавали проекты постановления о переименовании Новгородского в Нью-Йорк, пишет “Главком”. Однако оба проекта были отозваны в связи с переизбранием парламента.

—