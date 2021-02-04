 

ПВО Сирии отразили ракетную атаку Израиля

04.02.2021, 1:30, Новости дня
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Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку со стороны Израиля по южной территории страны.

По информации агентства SANA, израильские военные ведут обстрел по южной провинции Эль-Кунейтра. О пострадавших жителях или разрушениях информации нет, передает ТАСС. 

Тем временем телеканал «Аль-Хадас» передал о разрывах ракет в районе международного аэропорта Дамаска, а также рядом с расположением 4-й элитной дивизии в предместье Эль-Кисва. Другими целями израильских ВВС стали военные объекты в пригороде Сахная и научно-исследовательский центр в Эль-Химме.

В последнее время Израиль часто наносит удары по сирийской территории. Так, 22 января в результате атаки Израиля с воздуха в районе сирийского города Хама погибли четыре человека, включая детей, и четверо пострадали.

7 января Израиль нанес серию ракетных ударов по югу Сирии из воздушного пространства оккупированных Голанских высот. 13 января атаке израильской авиации подверглась сирийская провинция Дейр-эз-Зор.



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