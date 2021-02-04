Экс-кандидат в президенты Франции задержан по обвинению в домогательствах

04.02.2021, 1:30, Новости дня

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Лидер правой французской партии «Народный республиканский союз» и бывший кандидат на последних президентских выборах страны Франсуа Асселино задержан по обвинению в домогательствах и моральном насилии.

По информации газеты Le Point, расследование было начато в мае 2020 года. Обвинения против Асселино выдвинули его бывшие подчиненные. С утра 3 февраля 63-летний политик отвечал на вопросы следователей, передает РИА «Новости».

Сам лидер партии считает, что таким образом ему хотят помешать участвовать в выборах в 2022 году. Все обвинения он отрицает и считает ложью и клеветой.

В президентской гонке в 2017 году Асселино выбыл после первого тура, набрав 0,92% голосов и уступив действующему французскому лидеру Эммануэлю Макрону. Он занял девятое место среди 11 кандидатов.

Ранее Линдси Бойлан, баллотирующаяся в совет одного из городских районов Нью-Йорка, обвинила губернатора одноименного штата Эндрю Куомо в сексуальных домогательствах.