Россия атакует шпионов ЦРУ секретным оружием?

04.02.2021, 1:04, Разное

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By Gordon Corera Security correspondent

Марк Полимеропулос датирует начало своей болезни временем своего визита в Москву Марк Полимеропулос проснулся в своем гостиничном номере, голова у него кружилась, а в ушах звенело. «Я чувствовал, что меня вот-вот вырвет. Я не мог встать. Я падал», – вспоминает он. «В меня стреляли много раз, но это был самый ужасный опыт в моей жизни».

Полимеропулос провел многие годы в Ираке, Сирии и Афганистане в качестве старшего офицера ЦРУ, участвую в войне Америки с терроризмом. Но в ту ночь в Москве, он уверен, он стал мишенью секретного микроволнового оружия.

После вмешательства РФ в президентские выборы в США в 2016 году, руководство ЦРУ выступило с «призывом к оружию» и направило закаленных в боях офицеров, таких как Полимеропулос, чтобы дать отпор.

В конечном итоге он станет исполняющим обязанности начальника отдела секретных операций в Европе и Евразии, работая с союзниками, чтобы разоблачать деятельность агентов Москвы, включая отравление в 2018 году бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в Солсбери, Англия.

В декабре 2017 года он посетил Москву, но не под прикрытием. Он хотел использовать регулярные «контактные» встречи между российскими и американскими шпионами, чтобы лично увидеть страну. Он настаивает, что не участвовал в какой-либо негласной деятельности. Русские не были рады его появлению, но согласились.

Он заболел еще в самом начале поездки. По возвращении в США головокружение прошло, но другие симптомы сохраняются по сей день. «У меня была мигрень три года подряд. Она никогда не проходила», – рассказал он Би-би-си. Он не мог работать полный день и взял отпуск на несколько месяцев, чтобы совершить путешествие для поправки здоровья.

Подозрения у него возникли из-за того, что с 2016 года, дипломаты в Гаване, Куба, сообщали об аналогичных симптомах, как и некоторые канадцы.

У одних это было внезапное начало громкого шума, ведущего к сильной боли, в то время как другие чувствовали давление на голову, ведущее к головокружению и дурноте. Ощущения, казалось, исходили с определенного направления или определенного места. Это стало известно как «синдром Гаваны».

Что вызвало «синдром Гаваны»?

Изначально США подозревали, что против их посольства в Гаване была проведена “ультразвуковая атака”.

«То, что случилось с американскими дипломатами на Кубе, случилось со мной в Москве», – считает он.

Но добраться до сути “синдрома Гаваны” было непросто. У разных людей симптомы проявлялись по-разному. Некоторые из предполагаемых случаев не были связаны между собой или являлись результатом психологического заболевания.

Первая тщательная оценка этих случаев была проведена Национальной академией наук США в декабре 2020 года. Несмотря на то, что клиническая информация часто была фрагментарной, комитет, исключив другие возможности, включая отравление или психологические причины, пришел к выводу, что симптомы «соответствуют эффектам направленного импульсного электромагнитного радиоизлучения»,.

«Мы действительно обнаружили, что часть людей испытывала некоторые очень необычные и отчетливые клинические симптомы в начале болезни, и именно эти результаты привели нас к нашему заключению», – сказал профессор Дэвид А. Релман из Стэнфордского университета, который председательствовал в группе. Он сказал BBC, что они не занимались вопросами использовался ли импульс в качестве оружия или кто стоял за атаками, потому что это выходит за рамки компетенции комитета.

Когда Полимеропулос был первоначально обследован медицинскими работниками ЦРУ, ему сказали, что его симптомы немного отличаются от симптомов которые испытывали люди в Гаване, и они исключили какую-либо связь между этими случаями, оставив его разочарованным. Он считает различия в симптоматике доказательством того, что излучение воздействует на людей по-разному, и с возможностью эволюции того, что использовалось на людях. Представитель агентства сообщил Би-би-си, что «первоочередной задачей ЦРУ было и остается благополучие всех наших офицеров».

Другие инциденты, зарегистрированные за пределами Кубы

Будучи вынужденным уйти на пенсию из-за плохого состояния здоровья в 2019 году, Полимеропулос решил публично заявить о себе, привлечь внимание к проблеме и попытаться обеспечить лечение в специализированной больнице, что в конечном итоге было согласовано.

Марк Полимеропулос (фото сделано в Афганистане) был вынужден уйти на пенсию из-за плохого состояния здоровья.

Он говорит, что когда стало ясно, что он не единственная вероятная жертва, оперативная часть ЦРУ отнеслась к этому вопросу более серьезно,

Согласно сообщениям, пострадало до полдюжины других чиновников, и расследование продолжается. «Это произошло с несколькими другими высокопоставленными сотрудниками агентства», – говорит Полимеропулос. «И некоторые из офицеров, которые впоследствии оказались затронуты, похоже, каким-то образом участвовали в этом отпоре русским. Есть офицеры, которые страдают молча».

Сообщается, что некоторые инциденты произошли в других странах, помимо Кубы или России, включая Китай. Журнал GQ, который первым сообщил о деле Полимеропулоса, сообщил, что высокопоставленный чиновник ЦРУ пострадал во время визита в Австралию в 2019 году (позже это было подтверждено австралийскими СМИ). Остальные пострадали в Польше и Грузии.

Сотрудники консульства США в Гуанчжоу, Китай, также сообщили о странных симптомах.

Сообщается, что чиновник Белого дома почувствовал симптомы, в том числе давление в голове, в номере лондонского отеля в августе 2019 года – событие, о котором знают британские службы безопасности, хотя неясно, что именно произошло. Между Лондоном и Вашингтоном был контакт по этому поводу, хотя министерство иностранных дел и развития Великобритании сообщило BBC, что ему ничего не известно о том, чтобы кто-то из его сотрудников пострадал.

Один бывший сотрудник британской разведки сказал, что любое доказательство российских действий “изменит правила игры”.

Есть ли доказательства причастности России?

В сообщениях средств массовой информации после первых инцидентов в Гаване появились секретные доказательства, в том числе перехваченные сообщения, указывающие на Россию. Совсем недавно сообщалось, что разведывательное сообщество США использовало данные мобильных телефонов для обнаружения российских разведчиков в непосредственной близости от офицеров ЦРУ, пострадавших в некоторых местах.

«Это, конечно, очень интересный косвенный случай, который, безусловно, требует дополнительного внимания», – говорит Полимеропулос, добавляя, что его утверждения основаны на публичной информации, а не на знании секретных расследований начатых после его ухода.

Ничего из этого не оказалось достаточно убедительным, чтобы правительство США выступило с официальным обвинением.

Одна из возможностей заключается в том, что нанесение ущерба людям было побочным эффектом какого-то инструмента, используемого для сбора разведывательной информации, путем бомбардировки электронных устройств микроволнами для получения информации – практика, которая началась во время холодной войны.

«Раньше российские службы безопасности концентрированно облучали посольство США в Москве микроволновыми и электронными импульсами, – говорит Джон Сайфер, бывший офицер ЦРУ, работавший в России. Он говорит, что в РФ даже были фургоны, которые могли объезжать город, чтобы атаковать людей.

Он считает, что Москва несет ответственность за недавний ущерб, нанесенный сотрудникам ЦРУ, хотя он не уверен в точном мотиве. Другой бывший офицер ЦРУ, служивший в Москве, также сказал, что, по его мнению, русские применили направленную энергетическую атаку, но не может быть уверен, было ли это направлено на нанесение вреда, или же русских просто не волновало, что вред наносится как побочный … эффект их деятельности.

Полимеропулос говорит, что его первоначальное предположение было своего рода сбором разведданных. Но доказательства, зачастую косвенные, которые он принимает на веру, заставляют его поверить в то, что русские использовали «наступательное оружие», чтобы умышленно причинить вред людям.

Правдоподобно ли это?

Одна из теорий состоит в том, что в Гаване РФ хотела сорвать любое улучшение отношений между США и Кубой – традиционно близким союзником Москвы – а затем расширила масштабы своей деятельности, чтобы преследовать офицеров разведки, которые, как было установлено, работают против них, таких как Полимеропулос. Это выведет их из строя, поглотит ресурсы и затруднит работу ЦРУ.

Но это будет противоречить негласному соглашению о том, что шпионские службы не нацелены на противостоящий персонал с целью причинения физического вреда. Однако бывшие офицеры ЦРУ и МИ-6 указывают на тот факт, что русские использовали форму радиоактивной пыли для отслеживания их перемещений в России, что представляло опасность для их здоровья.

Полимеропулос также утверждает, что Россия, при президенте Владимире Путине, была готова раздвинуть границы допустимого – например, с помощью нервно-паралитического отравляющего вещества в Солсбери. «Это, безусловно, эскалация, но это вполне норма для того, как русские на самом деле вредят нашему персоналу», – говорит он.

В ответе на запрос Би-би-си о комментариях, МИД РФ сослался на отчет Национальной академии наук США, в котором говорилось: «У нас нет никакой информации о том, что РФ имеет «направленное микроволновое оружие», или о случаях применения такого оружия. Такие провокационные, беспочвенные домыслы и фантастические гипотезы не могут рассматриваться как серьезный предмет для комментариев».

Полимеропулос хочет, чтобы комитеты Конгресса провели расследование. Некоторые сенаторы подняли этот вопрос.

Ученый, проводивший официальное расследование, также хочет большего контроля. «Сделано недостаточно», – сказал Би-би-си профессор Релман, сказав, что предыдущим усилиям препятствовали сложность болезни, проблема определения причины, а также геополитика.

Новая администрация Байдена объявила о пересмотре “агрессивных действий” России, а новый госсекретарь Энтони Блинкен во время своего подтверждения обещал поделиться дополнительной информацией о “гаванском синдроме”. Он также пообещал «подотчетность», если виноват государственный деятель. Новый директор ЦРУ Билл Бернс, бывший посол в России, также может проявить интерес.

Если будет доказано, что РФ применила микроволновое оружие против американских чиновников, последствия могут быть взрывоопасными. Но даже если бы это было правдой, найти достаточно доказательств, чтобы быть уверенным в публичном обвинении, может оказаться трудным делом, и проблема останется нерешенной.

Для Полимеропулоса важна правда, даже если она не остановит то, с чем ему приходится жить каждый день.

«Я бы предпочел, чтобы меня застрелили. Я бы предпочел, чтобы в моем теле была открытая рана, про которую я знаю, что мы могли бы попытаться её вылечить, а не то, что происходит сейчас».