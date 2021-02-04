Главреда «Медиазоны» Сергея Смирнова арестовали на 25 суток

04.02.2021, 1:00, Разное

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…из-за шутки в твиттере.

Тверской районный суд Москвы назначил административный арест сроком на 25 суток главному редактору издания «Медиазона» Сергею Смирнову за повторное участие в несогласованной акции (ч. 8, ст. 20.2). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Смирнов прощается с родными. Фото: Егор Сковорода

Во время заседания, трансляцию которого вел журналист Егор Сковорода, адвокат Федор Сирош ходатайствовал, в частности, о вызове свидетелей, проведения лингвистической экспертизы твита, из-за которого на Смирнова составили протокол — он ретвитнул шуточный пост, в котором отмечается его внешнее сходство с вокалистом панк-группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В итоге суд разрешил приобщить только документы с работы и о ребенке.

Смирнов во время заседания говорил, что «в твиттере принято шутить» и что раньше его перепутали с рэпером Оксимироном, и с тех пор все шутят о его сходстве с разными музыкантами. «Я журналист, главный редактор, мне в принципе некорректно призывать к таким митингам. Я на них обычно и не хожу, потому что от меня меньше пользы, чем от других корреспондентов», — сказал он.

Как обратила внимание «Апология протеста», рапорт на Смирнова составил тот же оперативник Центра «Э», что и на бывшую преподавательницу НИУ ВШЭ Анну Велликок — ее арестовали на 14 суток за ретвит поста расследователя Фонда борьбы с коррупцией* Георгия Албурова. Документы подписаны одной датой.

Смирнова задержали 30 января полицейские в бронежилетах и оперативник в штатском на выходе из дома в Москве, когда он вышел гулять с пятилетним сыном. Дождаться приезда жены Смирнова силовики отказались и отдали сына коллеге журналиста. В тот же день на него составили протокол.

До этого, 27 января, в квартиру матери главреда «Медиазоны» в Алтуфьево силовики пришли с обыском. Смирнов тогда заявил, что следователь полтора часа допрашивал его мать, из квартиры забрали несколько книг и жесткий диск.

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