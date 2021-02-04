В Офисе генпрокурора Украины заявили, что не открывали производств против Порошенко и Байдена

04.02.2021, 0:50, Новости дня

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Офис генерального прокурора Украины не открывал уголовных производств в отношении президента США Джо Байдена и пятого президента Украины Петра Порошенко. Об этом в Офисе ГПУ сообщили “Радио Свобода” в ответе на информационный запрос.

По решению Печерского районного суда Киева Офис генпрокурора открыл производства по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одной из международных организаций и хозяйственного общества. О каких организациях идет речь, не уточнили.

В Офисе генпрокурора подчеркнули, что лица и факты, о которых шла речь в запросе, к указанным уголовным производствам отношения не имеют.

Внефракционный нардеп Андрей Деркач в прошлом году опубликовал записи якобы телефонных переговоров Порошенко, которые тот вел в 2015–2016 годах с разными политиками. В частности, были опубликованы якобы записи разговоров с тогдашним вице-президентом США Байденом. На записях люди с голосами, похожими на голоса Порошено и Байдена, обсуждали отставку тогдашнего генерального прокурора Шокина и получение Киевом кредитных гарантий от США на сумму $1 млрд. Деркач считает, что Байден мог оказывать давление на руководство Украины.

1 июля 2020 года Порошенко заявлял, что фигурирует в 24 уголовных производствах. 11 сентября Головань сообщил об открытии 15 новых производств. 18 сентября адвокат Порошенко Илья Новиков утверждал, что экс-президент фигурирует в 58 уголовных производствах, которые расследует ГБР.

Экс-президенту объявили о подозрении по одному делу – о назначении Сергея Семочко первым заместителем главы Службы внешней разведки. Следствие считает, что Порошенко, будучи президентом, в 2018 году при назначении Семочко издал явно преступный приказ, которым склонил военное должностное лицо к превышению служебных полномочий. 7 июля ГБР завершило расследование по этому производству.

В июне несколько западных стран, в том числе США, Канада и Германия, призвали украинские власти соблюдать принцип верховенства права и равенства граждан перед законом. Кроме того, с критикой уголовных производств против Порошенко выступил Украинский конгрессный комитет Америки, представляющий интересы около 1,5 млн граждан США украинского происхождения.

Об открытии уголовных производств против Порошенко и Байдена 26 января рассказал адвокат Порошенко Игорь Головань.

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