Юрист: Западным IT-гигантам надо дать возможность открытия цифровых представительств в РФ

04.02.2021, 0:36, Новости дня

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Нужны и кнут, и пряник. С одной стороны, лишать доходов от рекламы в РФ те зарубежные интернет-площадки, что не исполняют наши законы. С другой – пообещать им налоговые льготы, если IT-компании откроют здесь совместные предприятия. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД юрист Александр Журавлев, комментируя новый законопроект, посвященный деятельности иностранных IT-компаний в России.

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи начал разработку законопроекта, регулирующего открытие иностранными интернет-компаниями в РФ своих филиалов, наделенных необходимыми полномочиями. Об этом в среду сообщил РАПСИ. Накануне президент Владимир Путин поручил представить предложения о дополнительных требованиях к иностранным технологическим компаниям, работающим в сфере интернета, в том числе о требованиях по открытию представительств таких компаний в России.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов РФ Александр Журавлев считает разработку законопроекта своевременной.

«Одни зарубежные IT-компании уже открыли дочерние предприятия и представительства в России, а другие, хотя фактически и зарабатывают здесь деньги, но не желают открывать свои филиалы. Компании из первой группы имеют прозрачную налогооблагаемую базу, все их операции проверяются. Более того, они несут расходы, поскольку соблюдают российские законы. Прежде всего, это расходы на локализацию персональных данных, на работу с Роскомонадзором по поводу противоправного и деструктивного контента. «Скажем, если это соцсети, то в РФ они набирают персонал, который занимается обработкой обращений пользователей», – отметил юрист.

Налогообложение IT-компаний из второй категории непрозрачно, то есть нынешний статус превращается для них в лазейку по уходу от налогов. «Кроме того, Facebook и Twitter не несут расходы на локализацию в РФ персональных данных. Twitter до сих пор не оплатил штраф в 4 млн рублей, выписанный ему Роскомнадзором из-за отсутствия локализации персональных данных россиян», – напомнил собеседник.

«Суд и Роскомнадзор не могут оштрафовать такие компании из-за отсутствия какого-либо имущества или денежных средств в России. Судебные приставы не могут с них ничего взыскать. Другой момент касается работы с контентом. По закону, обе категории компаний имеют одни права и обязанности, но при этом вторая категория не несет никакого наказания за нарушение своих обязанностей, и за счет этого страдает первая категория. Создается необоснованное конкурентное преимущество для IT-компаний второй категории», – отметил Журавлев.

Нужно ужесточать меры в отношении тех, кто не исполняет закон и отказывается работать по новой модели. Однако меры не должны быть тривиальными, вроде повышения штрафов, которые все равно остаются неоплаченными, как в случае с Twitter, отметил Журавлев.

«Надо применить более действенные способы – например, запретить российским компаниям размещать рекламу на тех зарубежных интернет-площадках, которые не исполняют законодательство РФ. Также можно разработать банковские механизмы, которые позволят списывать деньги с транзитных счетов компаний-нарушителей. Зарубежные IT-компании зарабатывают в РФ деньги, которые идут из нее транзитом в страны, где эти компании официально зарегистрированы», – напоминает юрист.

Кроме того, Журавлев предлагает запретить размещать в маркетплейсах (магазинах приложений), программы, нарушающие закон, а также запретить их обновление и хостинг.

«В нашем законодательстве уже существуют аналогичные методы ограничений касательно авторских прав. В прошлом году была принята поправка, которая позволяет блокировать приложения с пиратским контентом. В США в прошлом году в отношении TikTok и WeChat были введены санкции за небезопасную передачу данных. Тогда у президентской администрации Дональда Трампа появились обоснованные подозрения, что TikTok передает данные китайской разведке», – напомнил юрист.

Журавлев приветствовал тот факт, что российские законодатели начали использовать турецкий опыт регулирования работы иностранных интернет-платформ. Собеседник указал, что Facebook и Twitter, не дожидаясь блокировки, которой им пригрозила Анкара, уже начали открывать в Турции свои представительства. В России, например, в ответ на проявление цензуры против российских СМИ и должностных лиц уже принят закон, который позволяет «замедлять трафик в отношении иностранных ресурсов-нарушителей».

Впрочем, в общении с такими интернет-компаниями нужен «не только кнут, но и пряник», оговорился Журавлев. «Пора экономически стимулировать приход к Россию зарубежных IT-компаний. Так, если крупные IT-компании соберутся открывать совместные предприятия (СП) с российскими организациями, то для них на этот случай в РФ уже действуют налоговые льготы. Сейчас готовится второй пакет стимулирующих мер для более широкого круга компаний, – тех, кто тоже работает в IT-сфере, но занимается не только разработкой программного обеспечения. В этом пакете надо предусмотреть подобный «пряник», – отметил представитель Ассоциации юристов России.

«Кроме того, надо упрощать саму процедуру регистрации в РФ представительств иностранных IT-компаний, а также разрешить IT-компаниям менять юридическую форму своего присутствия в России. В Канаде и Израиле уже можно регистрировать «цифровые представительства», поэтому физически присутствовать в стране вообще необязательно. Но при этом компания может подавать финансовую отчетность, вести переписку с государственными и банковскими структурами и получать юридически значимые сообщения», – рассказал Журавлев.

Напомним, над регулированием деятельности транснациональных ИТ-компаний работают во многих странах, в том числе в Великобритании, Евросоюзе, США и других. Летом прошлого года Турция обязала крупные иностранные онлайн-платформы удалять незаконный контент и открыть в стране официальные представительства. Кроме того, данные турецких пользователей должны храниться на территории страны, а не на заграничных серверах.

Для компаний-нарушителей предусмотрены санкции в виде запрета местным компаниям размещать свою рекламу на этих сайтах. В январе в Турции была запрещена публикация рекламы в Twitter, Periscope и Pinterest, потому что эти компании так и не назначили своих представителей. Если нарушения не будут устранены, то власти пригрозили ограничивать трафик для этих соцсетей.