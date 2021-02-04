Счетная палата анонсировала масштабные проверки нацпроектов

04.02.2021, 0:36, Новости дня

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Счетная палата РФ запланировала масштабные проверки национальных проектов как на федеральном уровне, так и в регионах совместно с контрольными органами субъектов, следует из плана проверок ведомства.

Всего Счетная палата планирует в текущем году провести 414 проверок, основными направлениями работы станут антикризисные меры и соцподдержка граждан. Отмечается, что значительная часть плана отведена социально-ориентированным мероприятиям, в том числе оценке антикризисных мер и мер по борьбе с пандемией и ее последствиями, информирует РИА «Новости».

Так, согласно опубликованному плану, аудиторы Счетной палаты в 2021 году проверят использование федеральных бюджетных трансфертов на реализацию нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» за 2019-2020 годы и истекший период 2021 года. Проверка будет проводиться в Оренбургской, Ивановской, Саратовской областях, а также в республике Тыва. Контрольные мероприятия по направлению «ЖКХ и городская среда» и «Ипотека и арендное жилье» коснутся Минстроя, Минфина, ЦБ и «Дом.РФ».

Реализацию нацпроекта «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Счетная палата будет проверять совместно с региональными контрольными органами в республиках Татарстан и Саха Якутия, в Башкирии, Свердловской и Ярославской областях, а также в Забайкальском и Ставропольском краях.

Целый ряд контрольных мероприятий в плане посвящен нацпроекту «Экология». Кроме того, в плане отмечена отдельная проверка реализации федерального проекта «Чистая вода» в республике Адыгея. Аудиторы также проверят эффективность мероприятий в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами и по ликвидации накопленного вреда.

Также ведомство проанализирует льготы и преференции по налогу на добычу полезных ископаемых и налогу на дополнительный доход в нефтедобывающей отрасли. Счетная палата проанализирует использование средств Фонда национального благосостояния и выполнение программы государственных заимствований в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

Кроме того, аудиторы проверят использование средств федерального бюджета, выделенных на закупки теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров, установок обеззараживания воздуха, аппаратов искусственной вентиляции легких и экстракорпоральной мембранной оксигенации. В документе также значится мониторинг государственной гарантийной поддержки отраслей экономики и меры поддержки компаний и индивидуальных предпринимателей, работающих в пострадавших от коронавируса отраслях экономики, а также влияние принятых мер на поступление налоговых доходов в бюджет.

Вместе с тем Счетная палата в 2021 году проверит эффективность поддержки ипотеки на фоне коронавируса. Также в августе-декабре будут проверены дивидендные политики всех госбанков из-за того, что часть кредитных организаций платит менее 50% прибыли, проверка направлена на увеличение их дивидендов и формирование предложений о приватизации.

В документе запланировано проверка реализации четырех приоритетных проектов в тепловой генерации, реализованных «Русгидро» в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Также Счетная палата в текущем году проведет ряд мероприятий для проверки эффективности и целевого использования бюджетных средств, выделенных министерству обороны.

Кроме того, Счетная палата оценит состояние госдолга регионов и перспективы его оптимизации, а также налоговый потенциал, в том числе эффективность налоговых льгот в 12 дотационных регионах.

Ранее Счетная палата поддержала инициативу о предоставлении малоимущим гражданам адресной социальной помощи