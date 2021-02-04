 

СК опубликовал ролик о подростках, участвующих в акциях протеста

04.02.2021, 0:06, Разное
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Там говорится про 25-й кадр в TikTok.

Следственный комитет опубликовал видеоролик, в котором предупредил подростков, участвующих в протестных акциях, об ответственности. В ролике, который длится почти 18 минут, говорится о том, как молодых людей заманивают на митинги при помощи «25-го кадра» в тиктоке и обещаний «золотых гор».

«Вам есть, что терять: годы, потраченные на подготовку к поступлению в тот вуз, в который вы выбрали, свои коллекции фильмов, своих любимых людей», — обращаются к подросткам в видеоролике.

Видео состоит из кадров с протестных акций, которые прошли в городах РФ 23 и 31 января, и видеозаписей СК, на которых задержанные по делу о применении насилия к полицейским молодые люди извиняются.

«Хулиганить в толпе легко, но только если выступаете за торжество закона, то и отвечать придется по закону. И не толпой, а персонально. […] Некоторые ребята уже это поняли. Они думали, что идут на защиту, а оказались бойцами армии, где командирам наплевать на судьбы рядовых», — говорится в ролике.

Как рассказывает в видео директор института психолого-социальной работы Сеченовского университета Мария Киселева, в социальной сети TikTok подростки получают политическую информацию между ненавязчивыми роликами. Она называет это эффектом «25-го кадра».

В конце видео родителям рекомендуют интересоваться тем, что происходит с их детьми, «давать альтернативную точку зрения» и изучать историю. После этого рассказывают про «гормональную перезагрузку» у молодых людей.

«Показать силу, вступить в схватку — к этому подталкивают гормоны. Дух и разум должны этим гормонам задать вопросы: Кому продемонстрировать силу? С кем вступить в схватку?», — говорится в видеоролике.

Следственный комитет в конце января возбудил уголовное дело о склонении несовершеннолетних к совершению противоправных действий (пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК) против соратника Алексея Навального Леонида Волкова. Позже ему заочно предъявили обвинение в призывах к подросткам участвовать в протестных акциях и объявили его в розыск. 

Источник: Новая газета



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