 

Военный спутник Минобороны РФ внесли в Главный каталог космических объектов СККП

04.02.2021, 0:02, Разное
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Вчера, 2 февраля, в Архангельской области с космодрома Плесецк 2 был запущен военный спутник Минобороны РФ. Стало известно, что его внесли в Главный каталог космических объектов СККП.
Спутник запустили с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б». Каталог, в который он был внесен, представляет собой единую информационную базу. В ней собраны некоординатные и координатные сведения о каждом из космических объектов. Для того, чтобы сохранялась актуальность каталога, специалисты ЦККП Космических войск ВКС ежедневно обрабатывают свыше 60 тысяч различных измерений.

Как отмечает издание «Политэксперт», в каталоге длительно хранится измерительная, радиотехническая, орбитальная, оптическая, радиолокационная и специальная информация об искусственных объектах, которые пребывают на высоте около 50 тысяч километров. Представители военного ведомства сообщили, что старт ракеты со спутником прошел согласно штатному режиму. Вчера и сегодня, 3 февраля, министерство объявило временно опасными Ижемский и Усть-Цилемский районы, так как могут падать отделяющиеся части запущенной ракеты.



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