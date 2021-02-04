 

Константин Меладзе трогательно поздравил Веру Брежневу с 39-летием

04.02.2021, 0:02, Разное
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В микроблоге Instagram Константин Меладзе трогательно поздравил свою супругу с 39-летием. Композитор признался, что Вера Брежнева является для него источником вдохновения, а также примером для подражания.
Константин Меладзе опубликовал снимок жены и признался, что певица – самая утонченная, добрая, ответственная и красивая женщина. Кроме этого, именинница всегда стремится к идеалу в работе, чтобы регулярно радовать фанатов своим творчеством. Композитор пожелал Вере Брежневой крепкого здоровья, счастья и вдохновения, а также чтобы никакие преграды ей не помешали добиваться поставленных целей. К теплым словам Константина Меладзе присоединились фолловеры, которые отметили, что на снимке Вера Брежнева похожа на богиню любви Афродиту. Певице пожелали оставаться такой же жизнерадостной и веселой. Публикация композитора набрала за пару часов более 7 тысяч лайков.

Ранее артистка показала, что у них с супругом появилось полезное хобби. Знаменитости увлеклись скандинавской ходьбой по утрам. Пара показала совместное фото, чем порадовала поклонников. Несмотря на то, что Меладзе и Брежнева женаты уже пять лет, они редко позируют вместе и не любят, когда журналисты расспрашивают их о личной жизни.



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