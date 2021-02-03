 

Глава МИД Украины объяснил отсутствие страны в НАТО

03.02.2021, 23:42, Новости дня
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Членство Украины в НАТО – вопрос решенный, хотя по ряду причин страна пока и не в альянсе, для этого необходимо пройти два промежуточных этапа: получить план действий по членству и консенсусное решение всех стран-участниц, сообщил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, не существует такой процедуры, как «подача заявки», вместо этого страна должна пройти «определенный путь». Первый этап пройден – на Бухарестском саммите в 2008 году альянс обещал, когда-нибудь принять Украину, сообщил министр в эфире «Пятого канала».

«Теперь есть два промежуточных этапа. Первый – получение плана действий по членству, это тот вопрос, который требует консенсусного решения, вопрос, который президент постоянно нарушает перед государствами-членами альянса, я его нарушаю. Пришло время выполнять обещание, данное на Бухарестском саммите. А второй – это консенсусное решение государств-членов альянса о том, что Украину принимают в состав НАТО», – отметил Кулеба. 

При этом глава украинского МИД подчеркнул, что у президента страны Владимира Зеленского есть сформировавшееся убеждение о важности членства государства в ЕС и НАТО.

Ранее Зеленский в ходе интервью телеканалу HBO заочно поинтересовался у 46-го американского президента Джо Байдена, почему Украина до сих пор не входит в НАТО.

Сенатор Алексей Пушков сообщил о желании украинских националистов развязать войну с Россией с помощью вступления в НАТО.



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