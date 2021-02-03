США назвали сроки принятия решения о санкциях по «Северному потоку – 2»

03.02.2021, 23:42, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Власти США продолжат следить за строительством и сертификацией газопровода «Северного потока – 2» и будут принимать решения о возможности введения санкций по мере реализации проекта, сообщил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

«Мы будем мониторить деятельность по завершению строительства или сертификации газопровода. Если такая деятельность будет иметь место, мы примем решение о применимости санкций», – цитирует ТАСС Прайса.

При этом он отметил, что «санкции – это лишь один из многих важных инструментов» в арсенале вашингтонской администрации.

Также Прайс напомнил заявление американских властей, что «Северный поток – 2» представляет собой «плохую сделку» для Европы. «Мы будем тесно сотрудничать с нашими союзниками и партнерами для укрепления европейской энергетической безопасности и обеспечения защиты от хищнического поведения, в том числе со стороны РФ в данном случае», – утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства.

США 19 января ввели санкции против трубоукладчика «Фортуна», занимающегося достройкой газопровода «Северный поток – 2», и владельца судна – компании «КВТ-РУС». В тот же день Газпром допустил приостановку реализации или полную отмену проекта при резкой смене политической ситуации. Позже в Газпроме заявили, что проект «Северный поток – 2» находится под сильным санкционным давлением, но холдинг намерен достроить газопровод.

Тогда же от участия в проекте «Северный поток – 2» отказался германский концерн Bilfinger SE. Трубоукладчик «Фортуна» 24 января возобновил укладку газопровода «Северный поток – 2», на данном этапе ведутся работы в водах Дании.